Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
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Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
ivanes писал(а):Губернатора избрали,активность на форуме в минусе.Дома строятся.Пора форум закрывать.Кто за это?
Хорошенькое дело Как же это, дедушка...
Вот прям так и переедешь на польский форум, хохотушки разные новоиспеченным панам и панёнкам рассказывать? Краденым глаголом жечь?
Re: Хоть Любимов, хоть кто - толку не будет
Там стало не интересно.Поляки не участвуют,одни гастербайтеры из России,Белоруссии и Украины.С ними не интересно. Редактор "Русского курьера Варшавы" перестал выходить на связь.Видимо хвост прижали власти ему.
Американские гастербайтеры поливают грязью Трампа.Он пока президент и лишить грин карты может.
В Польше и США не так как в России.Тут можно с федеральных телеканалов поливать грязь в адрес России,там это запрещено. Один утаил часть налогов и домой собирается.Стал ненавидеть Америку за это. Правда он из Казахстана. Но летит через Москву.
Тут Якуб Корэйба из Польши,Грэг Вайнер из США, много политологов из Украины.Вот и бегают от 1-ого,России -1,НТВ,ТВЦ.Им платит гонорары страна агрессор.От 10 до 30 тыс руб. за выступление.
А мне Антон Михайлов не платит.
Где произошел взрыв на одной ГРЭС в области? "В пресс-службе ПАО «ОГК-2», в состав которой входит Рязанская ГРЭС, корреспонденту «КП»-Рязань» сообщили, что при взрыве пострадал один рабочий станции. В момент взрыва в котлотурбинном цехе выбило стекла – на площади около 200 кв. м. и часть стен помещения."
Американские гастербайтеры поливают грязью Трампа.Он пока президент и лишить грин карты может.
В Польше и США не так как в России.Тут можно с федеральных телеканалов поливать грязь в адрес России,там это запрещено. Один утаил часть налогов и домой собирается.Стал ненавидеть Америку за это. Правда он из Казахстана. Но летит через Москву.
Тут Якуб Корэйба из Польши,Грэг Вайнер из США, много политологов из Украины.Вот и бегают от 1-ого,России -1,НТВ,ТВЦ.Им платит гонорары страна агрессор.От 10 до 30 тыс руб. за выступление.
А мне Антон Михайлов не платит.
Где произошел взрыв на одной ГРЭС в области? "В пресс-службе ПАО «ОГК-2», в состав которой входит Рязанская ГРЭС, корреспонденту «КП»-Рязань» сообщили, что при взрыве пострадал один рабочий станции. В момент взрыва в котлотурбинном цехе выбило стекла – на площади около 200 кв. м. и часть стен помещения."
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