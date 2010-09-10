Сообщение ivanes » Сегодня, 11:58

Там стало не интересно.Поляки не участвуют,одни гастербайтеры из России,Белоруссии и Украины.С ними не интересно. Редактор "Русского курьера Варшавы" перестал выходить на связь.Видимо хвост прижали власти ему.

Американские гастербайтеры поливают грязью Трампа.Он пока президент и лишить грин карты может.

В Польше и США не так как в России.Тут можно с федеральных телеканалов поливать грязь в адрес России,там это запрещено. Один утаил часть налогов и домой собирается.Стал ненавидеть Америку за это. Правда он из Казахстана. Но летит через Москву.

Тут Якуб Корэйба из Польши,Грэг Вайнер из США, много политологов из Украины.Вот и бегают от 1-ого,России -1,НТВ,ТВЦ.Им платит гонорары страна агрессор.От 10 до 30 тыс руб. за выступление.

А мне Антон Михайлов не платит.

Где произошел взрыв на одной ГРЭС в области? "В пресс-службе ПАО «ОГК-2», в состав которой входит Рязанская ГРЭС, корреспонденту «КП»-Рязань» сообщили, что при взрыве пострадал один рабочий станции. В момент взрыва в котлотурбинном цехе выбило стекла – на площади около 200 кв. м. и часть стен помещения."