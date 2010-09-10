Уролог в Рязани.

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
nichro
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 20:45

Уролог в Рязани.

Сообщение nichro » 15 фев 2017, 21:22

Уважаемые рязанцы! Подскажите где в г Рязани можно пройти обследование по почкам? и найти хорошего уролога? Супруге сделали контрастный ренген врач сказал одну почку видно хорошо а другую не очень . Узи тоже делали тоже не видно . Врач предположил ,что может быть враждённое . отправляет к врачу в г Рязань. Поедим из области.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zumma
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1813
Зарегистрирован: 21 авг 2008, 22:35

Re: Уролог в Рязани.

Сообщение zumma » Вчера, 22:18

Городская клиническая больница № 11 специализируется именно на урологии. Там два отделения урологических. Там центр Уронефрологический. Там отделенин литотрипсии (камни в почках). Там, наконец, отделение диализа (искусственная почка). В общем, у кого заболевания почек - только туда. Там сконцентрированы лучшие силы, лучшие хирурги, лучшие спецы, лучшие онкоурологи.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость