Уролог в Рязани.
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
5 сообщений • Страница 1 из 1
Уролог в Рязани.
Уважаемые рязанцы! Подскажите где в г Рязани можно пройти обследование по почкам? и найти хорошего уролога? Супруге сделали контрастный ренген врач сказал одну почку видно хорошо а другую не очень . Узи тоже делали тоже не видно . Врач предположил ,что может быть враждённое . отправляет к врачу в г Рязань. Поедим из области.
Re: Уролог в Рязани.
Городская клиническая больница № 11 специализируется именно на урологии. Там два отделения урологических. Там центр Уронефрологический. Там отделенин литотрипсии (камни в почках). Там, наконец, отделение диализа (искусственная почка). В общем, у кого заболевания почек - только туда. Там сконцентрированы лучшие силы, лучшие хирурги, лучшие спецы, лучшие онкоурологи.
Re: Уролог в Рязани.
А фамилии врачей можно?
Re: Уролог в Рязани.
В интернете на сайте больницы все есть про каждого.
Re: Уролог в Рязани.
Можете онлайн yrologiia.ru проконсультироваться на сайте на основании исследования. Вообще по отзывам проще всего доктора найти.
5 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя