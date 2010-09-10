Сообщение nichro » 15 фев 2017, 21:22

Уважаемые рязанцы! Подскажите где в г Рязани можно пройти обследование по почкам? и найти хорошего уролога? Супруге сделали контрастный ренген врач сказал одну почку видно хорошо а другую не очень . Узи тоже делали тоже не видно . Врач предположил ,что может быть враждённое . отправляет к врачу в г Рязань. Поедим из области.