Уролог в Рязани.

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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nichro
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 20:45

Уролог в Рязани.

Сообщение nichro » 15 фев 2017, 21:22

Уважаемые рязанцы! Подскажите где в г Рязани можно пройти обследование по почкам? и найти хорошего уролога? Супруге сделали контрастный ренген врач сказал одну почку видно хорошо а другую не очень . Узи тоже делали тоже не видно . Врач предположил ,что может быть враждённое . отправляет к врачу в г Рязань. Поедим из области.
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zumma
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1814
Зарегистрирован: 21 авг 2008, 22:35

Re: Уролог в Рязани.

Сообщение zumma » 12 июл 2018, 22:18

Городская клиническая больница № 11 специализируется именно на урологии. Там два отделения урологических. Там центр Уронефрологический. Там отделенин литотрипсии (камни в почках). Там, наконец, отделение диализа (искусственная почка). В общем, у кого заболевания почек - только туда. Там сконцентрированы лучшие силы, лучшие хирурги, лучшие спецы, лучшие онкоурологи.
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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Re: Уролог в Рязани.

Сообщение Петька » 24 июл 2018, 13:05

А фамилии врачей можно?
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zumma
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1814
Зарегистрирован: 21 авг 2008, 22:35

Re: Уролог в Рязани.

Сообщение zumma » 24 июл 2018, 20:51

В интернете на сайте больницы все есть про каждого.
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Уролог в Рязани.

Сообщение LitvinA » 24 сен 2018, 12:10

Можете онлайн yrologiia.ru проконсультироваться на сайте на основании исследования. Вообще по отзывам проще всего доктора найти.
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Уролог в Рязани.

Сообщение sasha@vera » Сегодня, 10:43

есть масса хороших врачей, которые собраны на сайте альтравиты в отзывах....найдите их и почитайте.
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Уролог в Рязани.

Сообщение sasha@vera » 38 минут назад

вот, кстати, нашала то, про что и вела речь ранее. а минно про отзывы. читайте их - otzivi-o-urologah.ru -тема реально крутая. люди описали всех врачей, рассказали - кто стоит посещения, а кого лесом пройти надо.
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