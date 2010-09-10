Опять рубят деревья
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24045
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Опять рубят деревья
Док, будет время, и не только это найду...прям Наполеон- щаз фсе брошу и пойду искать эти фантазии...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Опять рубят деревья
В свое время был адекватный\порядочный малый...если конечно сейчас не перековался под ЕдРо..Док писал(а): Худяков Роман Евгеньевич
Re: Опять рубят деревья
Loki писал(а):как сваи бить начнут станет совсем замечательно
Нда, с стройки на месте кт Юность доносилось/слышно было.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Опять рубят деревья
Док писал(а):Собрание прошлО. От КПРФ была Волкова Эвелина Николаевна. "В кулуарах" она спросила моего адвоката: Как вы относитесь к оппозиционным партиям (не говоря, от кого она)?
Моя ответила: Юрист вне партий, т.к. должен быть объективным ко всем гражданам.
Про партийную принадлежность там публично не распространялись.
От ЕР был Худяков Роман Евгеньевич, предоставил для собрания свою приемную, пытался вести собрание цивилизованно, но бабушек было очень много...
Так чем же собрание закончилось? Что решили?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Опять рубят деревья
Док писал(а):Собрание прошлО. От КПРФ была Волкова Эвелина Николаевна. "В кулуарах" она спросила моего адвоката: Как вы относитесь к оппозиционным партиям (не говоря, от кого она)?
Моя ответила: Юрист вне партий, т.к. должен быть объективным ко всем гражданам.
Про партийную принадлежность там публично не распространялись.
От ЕР был Худяков Роман Евгеньевич, предоставил для собрания свою приемную, пытался вести собрание цивилизованно, но бабушек было очень много...
Действительно, а что решили?
Только живи, и до всего доживешь
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Опять рубят деревья
Док писал(а):Конституция РФ ст.42 - Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду...
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" - Статья 11.1. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду...
В Конституции, увы, конкретные нормы не прописаны. Доказать неконституционность правил землепользования мне представляется проблематичным.
Как мне представляется, когда-нибудь, очень нескоро все эти вырубки прекратятся, потому как в них не будет никакого смысла с рыночной точки зрения. А сейчас, пока многие еще мечтают о своем угле спрос на жилье будет. Будет и строительство.
Только живи, и до всего доживешь
Re: Опять рубят деревья
Re: Опять рубят деревья
Шварц
Сухой остаток таков: Земля продана и продана квартира по этой причине. Советский и област ной суд признали,что срок обращение в суд не соответствует нормам ГПК. Не более 3 мес с момента ,когда стало известно о продаже земли и не учтено время досудебного разбирательства по отмене постановления администрации о продаже земли.
Теперь я узнал о том,что администрация города выделяет,а не продает землю под новое строительство,а не продает застройщику. Заборы и шлагбаумы вне закона. Земли дворов не являются долевой собственностью собственников квартир и ТСН-ТСЖ.
Выделение земель под застройку - не есть разрешение вырубки деревьев. Читайте внимательно постановления о переводе земель города.
Сухой остаток таков: Земля продана и продана квартира по этой причине. Советский и област ной суд признали,что срок обращение в суд не соответствует нормам ГПК. Не более 3 мес с момента ,когда стало известно о продаже земли и не учтено время досудебного разбирательства по отмене постановления администрации о продаже земли.
Теперь я узнал о том,что администрация города выделяет,а не продает землю под новое строительство,а не продает застройщику. Заборы и шлагбаумы вне закона. Земли дворов не являются долевой собственностью собственников квартир и ТСН-ТСЖ.
Выделение земель под застройку - не есть разрешение вырубки деревьев. Читайте внимательно постановления о переводе земель города.
Re: Опять рубят деревья
Считаете, что убогий сарай-пирожковая там лучше бы смотрелась? Кто успел, тот и съел...
ivanes писал(а):Сухой остаток таков: срок обращение в суд не соответствует нормам ГПК...
Читайте внимательно постановления о переводе земель города.
Ага... так вы, значит, потерпевший... И все потому, что читали невнимательно? Тогда это очень ценный совет...
Re: Опять рубят деревья
Что решили? Постановление собрания не я подписывал, там много чего и не сильно конкретного.
Конкретно поставили под сомнению экспертизу каких-то москвичей об инсоляции новостройкой старых домов (а каким образом будет реализовано это сомнение я не понял). вечером спрошу\тогда ещё отпишу.
Застройщик грозится/обещает обнести всю свою стройку забором на полметра выступающим за нынешний.
https://pp.vk.me/c837326/v837326133/1b9 ... 47ggTU.jpg
https://pp.vk.me/c638025/v638025133/1fb ... ORs8IY.jpg
И пока вроде тихо.
Конкретно поставили под сомнению экспертизу каких-то москвичей об инсоляции новостройкой старых домов (а каким образом будет реализовано это сомнение я не понял). вечером спрошу\тогда ещё отпишу.
Застройщик грозится/обещает обнести всю свою стройку забором на полметра выступающим за нынешний.
https://pp.vk.me/c837326/v837326133/1b9 ... 47ggTU.jpg
https://pp.vk.me/c638025/v638025133/1fb ... ORs8IY.jpg
И пока вроде тихо.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Опять рубят деревья
Как Вам нравится цена земли? 112 тыс руб за 423 кв.м.Это было в 2006г
Какова продажная цена нового здания по адресу Почтовая,63а. Сразу после окончания строительства не было такого адреса в почтовом реестре.
Какова продажная цена нового здания по адресу Почтовая,63а. Сразу после окончания строительства не было такого адреса в почтовом реестре.
Re: Опять рубят деревья
Док писал(а):Что решили? Постановление собрания не я подписывал, там много чего и не сильно конкретного.
Конкретно поставили под сомнению экспертизу каких-то москвичей об инсоляции новостройкой старых домов (а каким образом будет реализовано это сомнение я не понял). вечером спрошу\тогда ещё отпишу.
Застройщик грозится/обещает обнести всю свою стройку забором на полметра выступающим за нынешний.
https://pp.vk.me/c837326/v837326133/1b9 ... 47ggTU.jpg
https://pp.vk.me/c638025/v638025133/1fb ... ORs8IY.jpg
И пока вроде тихо.
Уже ставят забор
Re: Опять рубят деревья
Считаете, что убогий сарай-пирожковая там лучше бы смотрелась? Кто успел, тот и съел... Шварц
Вам показать,что осталось от двора дома? 108 кв.м асфальта\
Администрация продала даже откосы-отливы вокруг дома.СНиП нарушили. Такие дворы есть на Первомайке,на Татарской,Горького.
Пирожковая - малая форма розничной торговли от Надежды Николаевны. Две пирожковые были построены.Одна на Центральном рынке,другая на Подбельского. Потом ВИЗИТ приобрел,потом продал в счет з\платы своему сотруднику,потом и он продал ООО. Тот арендовал землю,о чем есть решение Рязгорсовета (Мухина А.И.) от 30 апреля 2001г,потом появилось постановление администрации (Маматов П.) о якобы инвентаризации рязанских земель.
Но когда берешь инвентаризацию,то там числятся земли дворов. Около 10 шт. Им присвоили кадастровые номера. Точне шла кадастрация земель Рязани. Кто подсуетился,тот получил но мер. Под домом на Почтовке стоит номер и арендатор
(Книга-Центр)- первый этаж жилого дома собственник Ф.И.Провоторов.
62:29:080009.49 План составлен в ноябре 1997г по просьбе ТОО "Книга-Центр.
Во дворе дома 102 по ул.Горького появилась ООО "СКК Фарма" - Аптека часть собственника здания Ассорти.
Вот это - инвентаризация,которую провели,на которую ссылался Маматов П.
Найдите в архиве дело №10/94
Это письмо с планом М 1:500 получено от Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Администрации Рязани07.08.2001г Подпись председателя Ю.С.Шишлакова.
Вам показать,что осталось от двора дома? 108 кв.м асфальта\
Администрация продала даже откосы-отливы вокруг дома.СНиП нарушили. Такие дворы есть на Первомайке,на Татарской,Горького.
Пирожковая - малая форма розничной торговли от Надежды Николаевны. Две пирожковые были построены.Одна на Центральном рынке,другая на Подбельского. Потом ВИЗИТ приобрел,потом продал в счет з\платы своему сотруднику,потом и он продал ООО. Тот арендовал землю,о чем есть решение Рязгорсовета (Мухина А.И.) от 30 апреля 2001г,потом появилось постановление администрации (Маматов П.) о якобы инвентаризации рязанских земель.
Но когда берешь инвентаризацию,то там числятся земли дворов. Около 10 шт. Им присвоили кадастровые номера. Точне шла кадастрация земель Рязани. Кто подсуетился,тот получил но мер. Под домом на Почтовке стоит номер и арендатор
(Книга-Центр)- первый этаж жилого дома собственник Ф.И.Провоторов.
62:29:080009.49 План составлен в ноябре 1997г по просьбе ТОО "Книга-Центр.
Во дворе дома 102 по ул.Горького появилась ООО "СКК Фарма" - Аптека часть собственника здания Ассорти.
Вот это - инвентаризация,которую провели,на которую ссылался Маматов П.
Найдите в архиве дело №10/94
Это письмо с планом М 1:500 получено от Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Администрации Рязани07.08.2001г Подпись председателя Ю.С.Шишлакова.
Re: Опять рубят деревья
ivanes писал(а): Вам показать,что осталось от двора дома? 108 кв.м асфальта
А почему бы и нет... покажите, чего уж
Re: Опять рубят деревья
Шварц
Ну как дела? Подпись Макарова- главного архитектора Рязани. Осталось от двора- синим цветом. Желтым - продана земля.
Во дворе росло 23 дерева. Теперь торгово-офисное здание- новодел. Для освобождение земельного участка для жилого дома снесли часть здания,ныне Детская библиотека. Подвала обнаружили изыскатели под строительство.
Кроме этого здания во дворах домов 100 и 102 по ул.Горького построено здание типографии в два этажа. Рядом с Домом Прессы.
Ну как дела? Подпись Макарова- главного архитектора Рязани. Осталось от двора- синим цветом. Желтым - продана земля.
Во дворе росло 23 дерева. Теперь торгово-офисное здание- новодел. Для освобождение земельного участка для жилого дома снесли часть здания,ныне Детская библиотека. Подвала обнаружили изыскатели под строительство.
Кроме этого здания во дворах домов 100 и 102 по ул.Горького построено здание типографии в два этажа. Рядом с Домом Прессы.
Re: Опять рубят деревья
ivanes писал(а):Шварц
Ну как дела?
Откуда мне знать про ваши дела Фотки кружки и асфальта жду
Re: Опять рубят деревья
Вам шлю официоз. Асфальт уложил депутат Облдумы.
шинсервис магазин шин и дисков
купить шины cooper в спб
Шины COOPER (Купер)
Zeon 2XS
Zeon 4XS
Zeon CS Sport
Zeon CS6
Zeon LTZ
ZEON RS3-A
ZEON RS3-S
Шины Cooper – надежность, уверенность, высокое качество.
Шины Cooper — осознанный выбор
Дело в том, что в свое время руководство компании, выпускающей ныне шины Купер, приняло основополагающее маркетинговое решение, которое оказалось чрезвычайно удачным. Суть его состоит в том, что владельцы «железных коней» должны приобретать для них резину осознанно, а не основываясь на своих привычках или навязанных рекламой предпочтениях. Иными словами, резина Cooper должна выбираться среди огромного количества аналогов, производимых многочисленными конкурентами, купить шины cooper в спб абсолютно осознанно, то есть, что называется, «с чувством, толком и расстановкой». Что, собственно говоря, и происходит.
Автомобилисты, которые предпочитают купить в спб или другом российском городе именно шины Cooper, отлично знают, зачем они это делают. Если попробовать определить их мотивацию по пунктам, то, скорее всего, получится следующий список: купить шины cooper в спб
Что касается такого немаловажного фактора, как стоимость, то шины Купер никак нельзя отнести к недорогим. В то же самое время их, казалось бы, «завышенная» цена в полной мере компенсируется высочайшим качеством, долговечностью и, что самое главное, идеальной «заточенностью» под те или иные условия эксплуатации.
Модельный ряд шин Cooper
• летние; • зимние; • всесезонные.
Зимние шины Купер, которые можно купить в Санкт-Петербурге в интернет магазине «Бодрые колеса», выпускаются как ошипованными, так и без шипов. И те и другие производятся с использованием резиновых смесей особого состава, который обеспечивает увеличенную жесткость протектора и его устойчивость к износу. Некоторые модели в своей конструкции имеют жесткое центральное ребро, обеспечивающее улучшенную курсовую устойчивость.
Где приобрести шины Cooper?
Чтобы купить в Санкт-Петербурге в интернет-магазине «Бодрые колеса» превосходные шины Cooper, нужно просто зайти на наш сайт, подобрать требуемую модель и оформить заказ. Если с выбором возникнут сложности, то можно (и нужно) просто позвонить нашим менеджерам, которые с легкостью разрешат возникшую проблему. Следует заметить также, что резина Cooper предлагается нами по ценам, одним из самых низких в России.
Copyright © 2005-2016. "Бодрые Колеса". Все права защищены.
шины cooper (купер), шины, резина cooper (купер), купить шины, купить резину, отзывы о шинах, отзывы о резине
Шины COOPER (Купер)
Zeon 2XS
Zeon 4XS
Zeon CS Sport
Zeon CS6
Zeon LTZ
ZEON RS3-A
ZEON RS3-S
Шины Cooper – надежность, уверенность, высокое качество.
Шины Cooper — осознанный выбор
Дело в том, что в свое время руководство компании, выпускающей ныне шины Купер, приняло основополагающее маркетинговое решение, которое оказалось чрезвычайно удачным. Суть его состоит в том, что владельцы «железных коней» должны приобретать для них резину осознанно, а не основываясь на своих привычках или навязанных рекламой предпочтениях. Иными словами, резина Cooper должна выбираться среди огромного количества аналогов, производимых многочисленными конкурентами, купить шины cooper в спб абсолютно осознанно, то есть, что называется, «с чувством, толком и расстановкой». Что, собственно говоря, и происходит.
Автомобилисты, которые предпочитают купить в спб или другом российском городе именно шины Cooper, отлично знают, зачем они это делают. Если попробовать определить их мотивацию по пунктам, то, скорее всего, получится следующий список: купить шины cooper в спб
Что касается такого немаловажного фактора, как стоимость, то шины Купер никак нельзя отнести к недорогим. В то же самое время их, казалось бы, «завышенная» цена в полной мере компенсируется высочайшим качеством, долговечностью и, что самое главное, идеальной «заточенностью» под те или иные условия эксплуатации.
Модельный ряд шин Cooper
• летние; • зимние; • всесезонные.
Зимние шины Купер, которые можно купить в Санкт-Петербурге в интернет магазине «Бодрые колеса», выпускаются как ошипованными, так и без шипов. И те и другие производятся с использованием резиновых смесей особого состава, который обеспечивает увеличенную жесткость протектора и его устойчивость к износу. Некоторые модели в своей конструкции имеют жесткое центральное ребро, обеспечивающее улучшенную курсовую устойчивость.
Где приобрести шины Cooper?
Чтобы купить в Санкт-Петербурге в интернет-магазине «Бодрые колеса» превосходные шины Cooper, нужно просто зайти на наш сайт, подобрать требуемую модель и оформить заказ. Если с выбором возникнут сложности, то можно (и нужно) просто позвонить нашим менеджерам, которые с легкостью разрешат возникшую проблему. Следует заметить также, что резина Cooper предлагается нами по ценам, одним из самых низких в России.
Copyright © 2005-2016. "Бодрые Колеса". Все права защищены.
шины cooper (купер), шины, резина cooper (купер), купить шины, купить резину, отзывы о шинах, отзывы о резине
http://koleso-fortuny.ru/
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