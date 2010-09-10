Опять рубят деревья
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О компании
Интернет магазин шин и дисков Легион Шин.
Мы отпускаем продукцию со склада в Спб и всегда готовы предложить возможность самовывоза или интернет магазин шин отправки груза удобными для вас транспортными компаниями. Каждому клиенту интернет магазин шин доступна возможность получения консультаций, позволяющих подобрать автомобильные шины и диски, обратившись за помощью к профессиональным менеджерам интернет-магазина. Вы можете сформировать и отправить нам свой заказ онлайн, выбрав удобную форму оплаты, или позвонить нашим консультантам с 10.00 до 18.00 в будние дни.
Только качественные шины: летняя и зимняя резина для вашей машины
Привыкли "готовить сани летом"? С нами приобрести зимние и летние шины, цена которых будет максимально выгодной, можно вне зависимости от сезона. А забрать выбранный комплект вы сможете в любое удобное время. Если же вы ищете такие популярные варианты, как шины 65, 55 или 16, наши цены точно заставят вас забыть о существовании других поставщиков. Ведь здесь вы всегда сможете получить доступ к широкому спектру предложений от ведущих брендов, а также заказать доставку, которую магазин шин в Спб организует в самые короткие сроки - по всей территории страны и ближнего зарубежья.
Колесные диски в ассортименте: литье, штамповка и реплики
Больше не нужно тратить время на долгие поиски, для того чтобы купить литые диски в Спб и Москве. Все лучшие модели уже ждут вас в категориях магазина. Вы можете купить черный диск MAK Rapide или выбрать серебристый Tech Line на лучших условиях - в режиме онлайн или совершив звонок в отдел продаж компании.
Имеете сомнения в правильности сделанного выбора? Воспользуйтесь сервисом автоматического подбора, чтобы найти литой диск, подходящий вашему транспортному средству, или свяжитесь с нашими менеджерами для получения более подробной консультации. Опытные специалисты предоставят всю необходимую информацию, а при отсутствии нужного товара на складе предложат аналогичные по качеству лит диски, цена которых будет соответствовать вашим собственным предпочтениям.
Переход в каталог
С 1996 года наша компания под брендом Транссоюз занимается оптовыми поставками и продажами высококачественных оригинальных и неоригинальных запчастей для иномарок, шин и дисков. Теперь мы запускаем новый сайт по продаже шин и дисков с доставкой транспортными компаниями по всей России.
Шины от более чем 400 брендов мира.
Мы предлагаем вам огромный ассортимент шин и дисков в одном месте. Мы работает со складами по всей России, Европе и Америке, доставляем от одной шины по всей России. Введите ваш поисковый запрос, почитайте про бренды и шины на нашем сайте и позвоните нашим менеджерам или оставьте заявку на сайте- и мы поможем выбрать вам самый подходящий вариант шин и дисков для вашего автомобиля.
Условия работы.
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О компании
Интернет магазин шин и дисков Легион Шин.
Мы отпускаем продукцию со склада в Спб и всегда готовы предложить возможность самовывоза или интернет магазин шин отправки груза удобными для вас транспортными компаниями. Каждому клиенту интернет магазин шин доступна возможность получения консультаций, позволяющих подобрать автомобильные шины и диски, обратившись за помощью к профессиональным менеджерам интернет-магазина. Вы можете сформировать и отправить нам свой заказ онлайн, выбрав удобную форму оплаты, или позвонить нашим консультантам с 10.00 до 18.00 в будние дни.
Только качественные шины: летняя и зимняя резина для вашей машины
Привыкли "готовить сани летом"? С нами приобрести зимние и летние шины, цена которых будет максимально выгодной, можно вне зависимости от сезона. А забрать выбранный комплект вы сможете в любое удобное время. Если же вы ищете такие популярные варианты, как шины 65, 55 или 16, наши цены точно заставят вас забыть о существовании других поставщиков. Ведь здесь вы всегда сможете получить доступ к широкому спектру предложений от ведущих брендов, а также заказать доставку, которую магазин шин в Спб организует в самые короткие сроки - по всей территории страны и ближнего зарубежья.
Колесные диски в ассортименте: литье, штамповка и реплики
Больше не нужно тратить время на долгие поиски, для того чтобы купить литые диски в Спб и Москве. Все лучшие модели уже ждут вас в категориях магазина. Вы можете купить черный диск MAK Rapide или выбрать серебристый Tech Line на лучших условиях - в режиме онлайн или совершив звонок в отдел продаж компании.
Имеете сомнения в правильности сделанного выбора? Воспользуйтесь сервисом автоматического подбора, чтобы найти литой диск, подходящий вашему транспортному средству, или свяжитесь с нашими менеджерами для получения более подробной консультации. Опытные специалисты предоставят всю необходимую информацию, а при отсутствии нужного товара на складе предложат аналогичные по качеству лит диски, цена которых будет соответствовать вашим собственным предпочтениям.
Переход в каталог
С 1996 года наша компания под брендом Транссоюз занимается оптовыми поставками и продажами высококачественных оригинальных и неоригинальных запчастей для иномарок, шин и дисков. Теперь мы запускаем новый сайт по продаже шин и дисков с доставкой транспортными компаниями по всей России.
Шины от более чем 400 брендов мира.
Мы предлагаем вам огромный ассортимент шин и дисков в одном месте. Мы работает со складами по всей России, Европе и Америке, доставляем от одной шины по всей России. Введите ваш поисковый запрос, почитайте про бренды и шины на нашем сайте и позвоните нашим менеджерам или оставьте заявку на сайте- и мы поможем выбрать вам самый подходящий вариант шин и дисков для вашего автомобиля.
Условия работы.
легион шин, legionshin, магазин шин,шины диски, купить покрышки, шины для авто,магазин дисков, шины 65,шины 16,автошины купить,автомобильные шины,каталог шин,шины 55,шины 205,шины зима,шины лето,интернет шина, шины цена, зимние шины, шины летние, всесезонные шины, летние шины, автошины, колеса, купить резину, резина, шины с доставкой, купить шины, купить диски, купить, заказать, доставка, автомобильные шины, мотошины, шины для внедорожников, легкогрузовые шины, автомобильные диски, литые диски,диски,лит диски,кованные диски, реплика, replica, колеса, колеса купить, интернет магазин колес.
http://koleso-fortuny.ru/
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Шины Hankook
Причины популярности Hankook
Среди зимней резины производства Hankook наиболее востребованы колеса Icebear W300, Winter iPike и Zovac HP W401, изготовленные по собственной технологии. За счет компьютерного моделирования положения шипов шины Ханкук приобрели такие преимущества, как высокий ресурс устойчивости при гололедице и снежных заносах, результативная функция экстренного торможения и довольно приличные характеристики сцепления, усиливаемые изломанной конфигурацией центрального блока.
Последние отзывы на Hankook
Резина интересная, откатался уже два лета, общий пробег на ней тысяч 40, износ уже наверное процентов 60 есть точно. Что в принципе и есть основной минус, но остальное поведение вполне адекватное и предсказуемое. Внедорожные качества не проверял, да и в принципе там проверять нечего, резина для трассы, на которой она ведет себя отлично, на мокрой трассе вообще чудесно. Да и проехать по песку к берегу озера не составляло ни какой проблемы.
Взял шины прошлой весной, и хотя резина позиционируется как летняя, езжу до сих пор, благо лед не сильный, а снег и грязь - ей не страшны. А если серьезно, то доволен этой покупкой. По мокрому песку, колее после дождя, где пройти невозможно - тащит за милую душу. Снег - побоку, вообще! На льду конечно лучше не кататься, при торможении сунет, будь здоров. Но в любое другое время резина не подвела ни разу, да и на трассе ведет себя отлично.
Я являюсь сторонником проверенной качественной резины, поэтому свой выбор не меняю уже на протяжении многих лет. Ставлю Hankook. Зима у нас особо не снежная, так что в основном приходится по шины ханкук санкт петербурге купить асфальту ездить. Пробег за два зимних сезона - 15 тысяч. Сцепление с любой поверхностью выше всяких похвал, поэтому ощущаешь авто на все 100%. Покрышки очень мягкие, даже при щедрых морозах не теряет этого качества. Снег проходят достойно, а вот из минусов - это колея, но некритично.
Когда выбирал колеса, в приоритет ставил сцепление с мокрым асфальтом и маневренность в бездорожье. Вполне соответствует моим требованиям. Шума практически не ощущаю, колею держит уверенно. Ямы и стыки проходит мягко. Надежная устойчивость к аквапланированию. Высокая цена оправдана, ка по мне. На данном этапе - самая износостойкая резина, которую приходилось эксплуатировать.
Сразу понравились шины своей ценой. Отбегал пока один сезон вот, осенью переобул. Балансируется отлично, когда снимал проверил балансировку все осталось отлично. По болоту в принципе не рассекал, поэтому ничего сказать не могу, по траве и песку проезжал всегда. С одним нюансом - кстати читал про нее отзывы не только у меня такое - часто в протекторе застревают мелкие камушки, которые потом некоторое время тарабанят по асфальту пока не выпадут).
шины шины ханкук санкт петербурге купить ханкук санкт петербурге купить
Шины Hankook
Причины популярности Hankook
Среди зимней резины производства Hankook наиболее востребованы колеса Icebear W300, Winter iPike и Zovac HP W401, изготовленные по собственной технологии. За счет компьютерного моделирования положения шипов шины Ханкук приобрели такие преимущества, как высокий ресурс устойчивости при гололедице и снежных заносах, результативная функция экстренного торможения и довольно приличные характеристики сцепления, усиливаемые изломанной конфигурацией центрального блока.
Последние отзывы на Hankook
Резина интересная, откатался уже два лета, общий пробег на ней тысяч 40, износ уже наверное процентов 60 есть точно. Что в принципе и есть основной минус, но остальное поведение вполне адекватное и предсказуемое. Внедорожные качества не проверял, да и в принципе там проверять нечего, резина для трассы, на которой она ведет себя отлично, на мокрой трассе вообще чудесно. Да и проехать по песку к берегу озера не составляло ни какой проблемы.
Взял шины прошлой весной, и хотя резина позиционируется как летняя, езжу до сих пор, благо лед не сильный, а снег и грязь - ей не страшны. А если серьезно, то доволен этой покупкой. По мокрому песку, колее после дождя, где пройти невозможно - тащит за милую душу. Снег - побоку, вообще! На льду конечно лучше не кататься, при торможении сунет, будь здоров. Но в любое другое время резина не подвела ни разу, да и на трассе ведет себя отлично.
Я являюсь сторонником проверенной качественной резины, поэтому свой выбор не меняю уже на протяжении многих лет. Ставлю Hankook. Зима у нас особо не снежная, так что в основном приходится по шины ханкук санкт петербурге купить асфальту ездить. Пробег за два зимних сезона - 15 тысяч. Сцепление с любой поверхностью выше всяких похвал, поэтому ощущаешь авто на все 100%. Покрышки очень мягкие, даже при щедрых морозах не теряет этого качества. Снег проходят достойно, а вот из минусов - это колея, но некритично.
Когда выбирал колеса, в приоритет ставил сцепление с мокрым асфальтом и маневренность в бездорожье. Вполне соответствует моим требованиям. Шума практически не ощущаю, колею держит уверенно. Ямы и стыки проходит мягко. Надежная устойчивость к аквапланированию. Высокая цена оправдана, ка по мне. На данном этапе - самая износостойкая резина, которую приходилось эксплуатировать.
Сразу понравились шины своей ценой. Отбегал пока один сезон вот, осенью переобул. Балансируется отлично, когда снимал проверил балансировку все осталось отлично. По болоту в принципе не рассекал, поэтому ничего сказать не могу, по траве и песку проезжал всегда. С одним нюансом - кстати читал про нее отзывы не только у меня такое - часто в протекторе застревают мелкие камушки, которые потом некоторое время тарабанят по асфальту пока не выпадут).
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http://koleso-fortuny.ru/
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