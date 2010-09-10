Сообщение ivanes » 30 янв 2017, 13:04

Считаете, что убогий сарай-пирожковая там лучше бы смотрелась? Кто успел, тот и съел... Шварц

Вам показать,что осталось от двора дома? 108 кв.м асфальта\

Администрация продала даже откосы-отливы вокруг дома.СНиП нарушили. Такие дворы есть на Первомайке,на Татарской,Горького.

Пирожковая - малая форма розничной торговли от Надежды Николаевны. Две пирожковые были построены.Одна на Центральном рынке,другая на Подбельского. Потом ВИЗИТ приобрел,потом продал в счет з\платы своему сотруднику,потом и он продал ООО. Тот арендовал землю,о чем есть решение Рязгорсовета (Мухина А.И.) от 30 апреля 2001г,потом появилось постановление администрации (Маматов П.) о якобы инвентаризации рязанских земель.

Но когда берешь инвентаризацию,то там числятся земли дворов. Около 10 шт. Им присвоили кадастровые номера. Точне шла кадастрация земель Рязани. Кто подсуетился,тот получил но мер. Под домом на Почтовке стоит номер и арендатор

(Книга-Центр)- первый этаж жилого дома собственник Ф.И.Провоторов.

62:29:080009.49 План составлен в ноябре 1997г по просьбе ТОО "Книга-Центр.

Во дворе дома 102 по ул.Горького появилась ООО "СКК Фарма" - Аптека часть собственника здания Ассорти.

Вот это - инвентаризация,которую провели,на которую ссылался Маматов П.

Найдите в архиве дело №10/94

Это письмо с планом М 1:500 получено от Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Администрации Рязани07.08.2001г Подпись председателя Ю.С.Шишлакова.