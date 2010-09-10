Полагается ли санаторно-курортное лечение инвалиду которому официально ставят диагноз шизофрения

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Сталкер
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 дек 2016, 14:43

Полагается ли санаторно-курортное лечение инвалиду которому официально ставят диагноз шизофрения

Сообщение Сталкер » 01 фев 2017, 22:34

Здравствуйте! Уважаемая администрация форума!
У меня такой вопрос очень сложный.... Полагается ли санаторно-курортное лечение инвалиду которому официально ставят диагноз шизофрения (инвалидность 2 группы), но на самом деле у парня (24 года ) аутизм + шизфрения. Он в свое время закончил школу 11 классов была инвалидность по зрению и странности в поведении. Сейчас у него инвалидность дают именно по психиатрическому профилю. И самаое главное ему надо сопровождение. Ведь он ведет себя как ребенок. Даже диагнозтически подтверждается слабоумие... Можно ли выбить путевку с сопровождением?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11110
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Полагается ли санаторно-курортное лечение инвалиду которому официально ставят диагноз шизофрен

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 23:15

Ты думаешь администрация форума уже излечилась и может давать консультации по таким вопросам?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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