Полагается ли санаторно-курортное лечение инвалиду которому официально ставят диагноз шизофрения
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Полагается ли санаторно-курортное лечение инвалиду которому официально ставят диагноз шизофрения
Здравствуйте! Уважаемая администрация форума!
У меня такой вопрос очень сложный.... Полагается ли санаторно-курортное лечение инвалиду которому официально ставят диагноз шизофрения (инвалидность 2 группы), но на самом деле у парня (24 года ) аутизм + шизфрения. Он в свое время закончил школу 11 классов была инвалидность по зрению и странности в поведении. Сейчас у него инвалидность дают именно по психиатрическому профилю. И самаое главное ему надо сопровождение. Ведь он ведет себя как ребенок. Даже диагнозтически подтверждается слабоумие... Можно ли выбить путевку с сопровождением?
У меня такой вопрос очень сложный.... Полагается ли санаторно-курортное лечение инвалиду которому официально ставят диагноз шизофрения (инвалидность 2 группы), но на самом деле у парня (24 года ) аутизм + шизфрения. Он в свое время закончил школу 11 классов была инвалидность по зрению и странности в поведении. Сейчас у него инвалидность дают именно по психиатрическому профилю. И самаое главное ему надо сопровождение. Ведь он ведет себя как ребенок. Даже диагнозтически подтверждается слабоумие... Можно ли выбить путевку с сопровождением?
Re: Полагается ли санаторно-курортное лечение инвалиду которому официально ставят диагноз шизофрен
Ты думаешь администрация форума уже излечилась и может давать консультации по таким вопросам?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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