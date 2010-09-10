Сообщение Сталкер » 01 фев 2017, 22:34

Здравствуйте! Уважаемая администрация форума!

У меня такой вопрос очень сложный.... Полагается ли санаторно-курортное лечение инвалиду которому официально ставят диагноз шизофрения (инвалидность 2 группы), но на самом деле у парня (24 года ) аутизм + шизфрения. Он в свое время закончил школу 11 классов была инвалидность по зрению и странности в поведении. Сейчас у него инвалидность дают именно по психиатрическому профилю. И самаое главное ему надо сопровождение. Ведь он ведет себя как ребенок. Даже диагнозтически подтверждается слабоумие... Можно ли выбить путевку с сопровождением?