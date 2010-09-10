Полезные советы! Хозяйке на заметку.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28
Полезные советы! Хозяйке на заметку.
Девочки, решила создать такую полезную, на мой взгляд тему. Здесь будем делиться полезными советами и секретами, которые облегчают нашу жизнь, помогают в хозяйстве и т.д.))) Все полезности ЗДЕСЬ)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28
Re: Полезные советы! Хозяйке на заметку.
Я первая)) Делюсь отличными методами, как в домашних условиях можно почистить золото https://ladyplace.ru/home/kak-pochistit-zoloto.html.
Мне больше всего понравился этот способ:
1ч.л. мыло жидкое;
40 мл. перекись водорода;
250 мл. воды;
1ч.л. нашатырного спирта или раствора аммиака.
Все компоненты необходимо соединить, залить золотые изделия и оставить примерно на 20-25 минут. После процедуры изделия из золота требуется просушить при помощи салфетки.
Мне больше всего понравился этот способ:
1ч.л. мыло жидкое;
40 мл. перекись водорода;
250 мл. воды;
1ч.л. нашатырного спирта или раствора аммиака.
Все компоненты необходимо соединить, залить золотые изделия и оставить примерно на 20-25 минут. После процедуры изделия из золота требуется просушить при помощи салфетки.
Re: Полезные советы! Хозяйке на заметку.
Много полезных домашних лайфхаков тут http://home-gid.com/. Я недавно кошку завела, искала совет, как устранить характерный "кошачий" запах. Там очень подробно расписано.
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