Добрый день! АДМИНЫ! Что за интим-фото у меня в профиле появилось? Я такого не загружала!

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MedvedOt
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 фев 2017, 20:32

Добрый день! АДМИНЫ! Что за интим-фото у меня в профиле появилось? Я такого не загружала!

Сообщение MedvedOt » Сегодня, 04:57

Приветствую! Админы \ модеры - Как это понимать что за ИНТИМНОЕ фото в моем профиле? Вот: forum.rzn.info/user/foto_307
Я такого не загружала, это не я!
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