Чертежи на заказ ВСЕМ/Скидки, акции по снижению цены! ЖМИ!
Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.
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Чертежи на заказ ВСЕМ/Скидки, акции по снижению цены! ЖМИ!
ЧЕРТЕЖИ НА ЗАКАЗ (т.+79233301660) в Компасе,Autocade,Visio,Solid Works, Archicad,T-Flex в соответствие
с вашими требованиями и требованиями ГОСТ, ЕСКД, СПДС.
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solid000@yandex.ru
+79233301660 - дмитрий
с вашими требованиями и требованиями ГОСТ, ЕСКД, СПДС.
- Проектирование/редактирование/доработка чертежей на заказ
- Студенческие чертежи по всем дисциплинам.Есть готовая база чертежей
- Проектирование разной сложности и требований.
- Подбор готовых чертежей из базы
- Перевод с бумажного носителя в электронный вид.
- Построение графиков в Компасе,Autocade,Visio,Solid Works, Archicad,T-Flex и др.
/.....Гарантии 100% - 1) Чек договор.
2) ОТЧЕТНОСТЬ перед вами;Мы в ответи за своих ЕСТЬ СКИДКИ И АКЦИИ.....
http://vk.com/chertezhi_krasnoyarskwow <---ЖМИ!!!! Чертежи со скидкой 30% (ВСТУПАЙ)
http://chertezhi000.a5.ru/ - ЖМИ!
solid000@yandex.ru
+79233301660 - дмитрий
1 сообщение • Страница 1 из 1
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