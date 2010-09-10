Купите своему ребёнку детские часы smart gps watch q50

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Angelinaovamn
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 22:46

Купите своему ребёнку детские часы smart gps watch q50

Сообщение Angelinaovamn » Сегодня, 13:59

Детские часы с GPS трекером Smart Baby Watch Q50– это инновационный продукт, который может заинтересовать всех родителей. Благодаря современным технологиям в этом гаджете реализованы важнейшие функции, призванные обеспечить безопасность ребенка, которая никогда не бывает излишней.

Главная особенность этих умных детских часов – наличие GPS трекера, позволяющего родителям определить местонахождение ребенка. Кроме того, Smart Baby Watch оснащены кнопкой SOS для совершения экстренного вызова на запрограммированные телефонные номера, как по инициативе ребенка, так и при возникновении нештатной ситуации – снятие часов с руки, либо выход за пределы установленных границ.

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