Купите своему ребёнку детские часы smart gps watch q50
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- Зарегистрирован: 02 фев 2017, 22:46
Купите своему ребёнку детские часы smart gps watch q50
Детские часы с GPS трекером Smart Baby Watch Q50– это инновационный продукт, который может заинтересовать всех родителей. Благодаря современным технологиям в этом гаджете реализованы важнейшие функции, призванные обеспечить безопасность ребенка, которая никогда не бывает излишней.
Главная особенность этих умных детских часов – наличие GPS трекера, позволяющего родителям определить местонахождение ребенка. Кроме того, Smart Baby Watch оснащены кнопкой SOS для совершения экстренного вызова на запрограммированные телефонные номера, как по инициативе ребенка, так и при возникновении нештатной ситуации – снятие часов с руки, либо выход за пределы установленных границ.
Рекомендую прямо сейчас купить smart q50
Главная особенность этих умных детских часов – наличие GPS трекера, позволяющего родителям определить местонахождение ребенка. Кроме того, Smart Baby Watch оснащены кнопкой SOS для совершения экстренного вызова на запрограммированные телефонные номера, как по инициативе ребенка, так и при возникновении нештатной ситуации – снятие часов с руки, либо выход за пределы установленных границ.
Рекомендую прямо сейчас купить smart q50
1 сообщение • Страница 1 из 1
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