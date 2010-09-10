Как сбросить вес?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Holdwezor
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 23:31

Как сбросить вес?

Сообщение Holdwezor » Сегодня, 11:50

Какие еще есть эффективные методы, чтобы избавиться от лишнего веса, кроме: бега, занятий спортом и без всяких таблеток для похудения?
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Пух
Гость RZN.info
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 23:50

Re: Как сбросить вес?

Сообщение Пух » Сегодня, 12:38

Самый основной метод-не жрать!
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