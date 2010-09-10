Как сбросить вес?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Как сбросить вес?
Какие еще есть эффективные методы, чтобы избавиться от лишнего веса, кроме: бега, занятий спортом и без всяких таблеток для похудения?
Re: Как сбросить вес?
Самый основной метод-не жрать!
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