Как сбросить вес?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Holdwezor
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 23:31

Как сбросить вес?

Сообщение Holdwezor » Сегодня, 11:50

Какие еще есть эффективные методы, чтобы избавиться от лишнего веса, кроме: бега, занятий спортом и без всяких таблеток для похудения?
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Пух
Гость RZN.info
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 23:50

Re: Как сбросить вес?

Сообщение Пух » Сегодня, 12:38

Самый основной метод-не жрать!
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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

Re: Как сбросить вес?

Сообщение Viluar » Сегодня, 16:20

В общем-то да, самый лучший метод это ограничить себя в жирной пище, ну и плюс к этому заниматься спортом, или просто бегать. Почитайте статью о том, как избавиться от жира http://musclefit.info/poleznie-stati/ka ... a-ot-zhira чтобы составить свой график суточного потребления калорий, думаю через месяц-два результат уже будет заметен.
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Kvadrokobr
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 19:29

Re: Как сбросить вес?

Сообщение Kvadrokobr » Сегодня, 18:52

Holdwezor писал(а):Какие еще есть эффективные методы, чтобы избавиться от лишнего веса, кроме: бега, занятий спортом и без всяких таблеток для похудения?

Других нормальных методов нет, вот если взять все воедино: пробежки, занятия спортом и приплюсовать диету, то никаких проблем с лишним весом у вас не будет.
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