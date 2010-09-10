Как сбросить вес?
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Как сбросить вес?
Какие еще есть эффективные методы, чтобы избавиться от лишнего веса, кроме: бега, занятий спортом и без всяких таблеток для похудения?
Re: Как сбросить вес?
Самый основной метод-не жрать!
Re: Как сбросить вес?
В общем-то да, самый лучший метод это ограничить себя в жирной пище, ну и плюс к этому заниматься спортом, или просто бегать. Почитайте статью о том, как избавиться от жира http://musclefit.info/poleznie-stati/ka ... a-ot-zhira чтобы составить свой график суточного потребления калорий, думаю через месяц-два результат уже будет заметен.
- Kvadrokobr
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 янв 2017, 19:29
Re: Как сбросить вес?
Holdwezor писал(а):Какие еще есть эффективные методы, чтобы избавиться от лишнего веса, кроме: бега, занятий спортом и без всяких таблеток для похудения?
Других нормальных методов нет, вот если взять все воедино: пробежки, занятия спортом и приплюсовать диету, то никаких проблем с лишним весом у вас не будет.
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