Сообщение Kvadrokobr » Сегодня, 18:52

Holdwezor писал(а): Какие еще есть эффективные методы, чтобы избавиться от лишнего веса, кроме: бега, занятий спортом и без всяких таблеток для похудения?

Других нормальных методов нет, вот если взять все воедино: пробежки, занятия спортом и приплюсовать диету, то никаких проблем с лишним весом у вас не будет.