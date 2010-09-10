Сообщение Peneffreymesse » 58 минут назад

Как можно сидеть ВКонтакте с компьютера, а значок с телефона?

Он просто обманывает, потому что чрезвычайно почти все не имея компа не хотят признаваться, что они обыденным в наше время устройством не пользуются Или желания нет на самом деле и выходят в веб от варианта к случаю либо нет способности приобрести Не так как средств нет, а потому что своего угла нет, скитается по миру, как придется, компьютер с собой не потаскаешь, а ноутбук кажется излишне, они же в нем не работают А сеть уже затянула, вот человек и шифруется, что вроде как все, с вебом дружу, а то, что значок показывает, типо не знаю Это просто отмазки, чтоб иной поверил

Ну или вариант, что человек хочет показать, что он дома находится

система избрала этот ответ наилучшим

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более года вспять

По поводу отображения значка ВКонтакте можно вообще не волноваться Этот значок чрезвычайно часто живет собственной жизнью и показывает то, что ему хочется При этом он может показывать, что человек, который на этот момент не находится в социальной сети, по воззрению этого "грамотея" там в данный момент есть Так-же и наоборот То же самое касается отображения значка компьютера и телефона Поэтому в любой момент вы сможете огласить, что без понятия, что "дурит" эта социальная сеть Никто не подтвердить не опровергнуть ваши слова не сможет В сети вы без усилий отыщите очень много историй подтверждающих это утверждение Причем, вправду, несколько раз даже убеждался своими очами в таких "глюках"

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Ежели Вы про сайт вконтакте там там вообще всегда не корректно отображается информация, вот даже прикалывались на днях с дочкой

Она посиживает вконтакте, я захожу на ее страничку и вижу, что там написано была на сайте вчера во столько-то, а она час уже сидит не вылезая, как тут вообщем можно верить

Позже еще если зашел на страничку с компьютера и следом с телефона, отображается последнее с телефона- это я на для себя испытала в одноклассниках

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Вконтакте практически всегда верно показывает устройство, с которого пользователь выходит в социальную сеть Лишь в редких вариантах замечал эту ошибку - вправду ошибку Ну, а чтобы зайти в контакт на компьютере, но отображения шло как с телефона, то достаточно поставить перед адресом вк буковку "m" и точку; то есть, просто зайти с компьютера на мобильную версию Вот и все - до боли просто и доступно



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