Сообщение Lilunamesse » 52 минуты назад

Малыши - цветы жизни

Дети – цветы жизни, Недаром так молвят, Не надо лишней здесь харизмы, Все детки – наш расцветающий сад

Вот семена, обыденные, обыкновенные, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы

С любовью, трепетно и лаского, Посадим новый мы росток И вырастим мы с ним естественно, Прекрасный, огненный цветок

Терпенья чуточку добавим, Ну и конечно доброты, И без вниманья не оставим, Свои любимые цветы

Улыбку мы даровать им будем, Нести для них свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам суждено творить добро

И вот мы лицезреем результаты, Вот наши 1-ые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А все они, мои цветы!

Дети – цветы жизни, Они же – цветущий сад, Детство - оно в наших идей, И каждый то помнить рад

Вожатый – профессия птица, Не выучить в книгах ее, В детей необходимо просто влюбиться, Отдать им сердечко свое

Дарить им любовь и ласку, Согреть теплом своих рук, Открыть им новейшую сказку, От бед уберечь и разлук

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