Нужны трубы для прокладки кабеля под землю!
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Зарегистрирован: 29 дек 2016, 17:56
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Нужны трубы для прокладки кабеля под землю!
Привет друзья, нужны трубы для прокладки кабеля под землей, желательно пвх такого типа http://agart.ua/fn/8-652/truba-dvuctennaya-dvuhclojnaya-podzemnaya, но можно и металл! Пишите, у кого, что есть!
Re: Нужны трубы для прокладки кабеля под землю!
VictorBulo30 писал(а):Привет друзья...
Начало хорошее, внушает!!!
VictorBulo30 писал(а):нужны трубы для прокладки кабеля под землей, желательно пвх такого типа [url]http://agart.ua/fn/8-652/truba-dvuctennaya-dvuhclojnaya-podzemnaya[/url], но можно и металл! Пишите, у кого, что есть!
У него
2 сообщения • Страница 1 из 1
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