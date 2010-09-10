VictorBulo30 писал(а): нужны трубы для прокладки кабеля под землей, желательно пвх такого типа [url]http://agart. ua /fn/8-652/truba-dvuctennaya-dvuhclojnaya-podzemnaya[/url], но можно и металл! Пишите, у кого, что есть!