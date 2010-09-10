Нужны трубы для прокладки кабеля под землю!

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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VictorBulo30
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 дек 2016, 17:56
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Нужны трубы для прокладки кабеля под землю!

Сообщение VictorBulo30 » 20 минут назад

Привет друзья, нужны трубы для прокладки кабеля под землей, желательно пвх такого типа http://agart.ua/fn/8-652/truba-dvuctennaya-dvuhclojnaya-podzemnaya, но можно и металл! Пишите, у кого, что есть!
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3512
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Нужны трубы для прокладки кабеля под землю!

Сообщение Шварц » 2 минуты назад

VictorBulo30 писал(а):Привет друзья...


Начало хорошее, внушает!!! :D

VictorBulo30 писал(а):нужны трубы для прокладки кабеля под землей, желательно пвх такого типа [url]http://agart.ua/fn/8-652/truba-dvuctennaya-dvuhclojnaya-podzemnaya[/url], но можно и металл! Пишите, у кого, что есть!


У него :mrgreen:

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