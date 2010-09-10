Реставрация кривых зубов фото до и после
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Реставрация кривых зубов фото до и после
Кто нибудь делал себе имплантацию зубов? Знаешь Боян, я вот что думаю. Имплантация зубов в Москве - одна из наиболее востребованных стоматологических услуг. Имплантация - гарантия, что у вас будут зубы долговечный и с гарантией. У меня возник вопрос: Что выбрать имплантацию или протезирование?. Думаю более подробно можно почитать это: мгновенная имплантация зубов.
Реставрация зубов применяется в тех случаях, когда происходит разрушение зубов в результате травмы, кариеса, подробнее почитайте это - реставрация молочных зубов.
Авдаков Глеб:
Протезирование зубов: виды и цены в Москве В этой статье Вы узнаете: протезирование зубов виды – какой протез лучше, фото, отзывы, подробно протезирование можно прочитать это - протезирование зубов цены спб,
лечение трещин зубов.
А вот какие я еще нашел интересные статьи на эту тему:
Имплантация зубов на место утраченных - залог хорошего здоровья
Протезирование зубов - прогрессивный метод восстановления костной ткани
Имплантация зубов в клинике «Dental Guru»: современное решение при потере зубного корня
Емелин Иосиф:
А эти статьи про стоматологию думаю полезно прочитать каждому:
Лечение каналов
Экстренная имплантация
Лечение кисты зуба без удаления
Реставрация зубов применяется в тех случаях, когда происходит разрушение зубов в результате травмы, кариеса, подробнее почитайте это - реставрация молочных зубов.
Авдаков Глеб:
Протезирование зубов: виды и цены в Москве В этой статье Вы узнаете: протезирование зубов виды – какой протез лучше, фото, отзывы, подробно протезирование можно прочитать это - протезирование зубов цены спб,
лечение трещин зубов.
А вот какие я еще нашел интересные статьи на эту тему:
Имплантация зубов на место утраченных - залог хорошего здоровья
Протезирование зубов - прогрессивный метод восстановления костной ткани
Имплантация зубов в клинике «Dental Guru»: современное решение при потере зубного корня
Емелин Иосиф:
А эти статьи про стоматологию думаю полезно прочитать каждому:
Лечение каналов
Экстренная имплантация
Лечение кисты зуба без удаления
Протезирование зубов инвалидам 2 группы http://dentalgu.ru/
1 сообщение • Страница 1 из 1
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