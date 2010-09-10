Центр лечения бесплодия

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klausys
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 34 минуты назад

Центр лечения бесплодия

Сообщение klausys » 34 минуты назад

Центр лечения бесплодия - долгожданный путь к материнству!
Наши специалисты занимаются диагностикой и лечением заболеваний репродуктивной сферы на протяжении многих лет.
Высокая эффективность лечения в клинике обусловлена опытом наших врачей (акушеров-гинекологов, урологов-андрологов, эмбриологов, репродуктологов, эндокринологов и других специалистов), которые не только имеют обширную практику, но и постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Наша клиника сегодня – в числе лучших клиник ЭКО.
http://yar-vrtcenter.ru/services/lecheniye-besplodiya/
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