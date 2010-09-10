Если бы от выборов что то зависело, нам бы не позволили в них участвовать?
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Если бы от выборов что то зависело, нам бы не позволили в них участвовать?
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http://kepamieszczanska.wroclaw.pl/view ... =9&t=47747
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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