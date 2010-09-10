В старину, ставя избу или церковь , вместо фундамента...?
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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В старину, ставя избу или церковь , вместо фундамента...?
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