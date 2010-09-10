Требуется Региональный менеджер интернет-магазина

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
bejeek
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 37 минут назад

Требуется Региональный менеджер интернет-магазина

Сообщение bejeek » 27 минут назад

Обязанности:
- продвижение интернет-магазина в регионе (форумы‚ доски обьявлений‚ email маркетинг...)
- CRM
- ко
нсультации клиентов с региона‚ помощь с оформлением заказа с помощью: чата‚ телефона‚ Viber...
- создание и размещение постов: VK‚ OK‚ Facebook‚ Twitter‚ Instagram...
- контроль доставки заказов
- другие - для популяризации магазина в регионе работы
 
Требования:- наличие компьютера  и интернета
- наличие ip или usb телефона‚ либо смартфона
- высокий уровень самоорганизации
- навыки эффективной работы с людьми
- оперативность в решении текущих вопросов;
- умение организовать и развивать бизнес с нуля‚
- работа на результат
- выполнение тестового задания
 
Условия:
- home-office
- график: 5/2‚ с 9:00 до 18-00 (местное время)
CRM‚ PBX
- з/п - оклад от 20 000

Тест - опрос
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Работа в Рязани - JOB.RZN.info»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей