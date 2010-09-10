Требуется Региональный менеджер интернет-магазина
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Требуется Региональный менеджер интернет-магазина
Обязанности:
- продвижение интернет-магазина в регионе (форумы‚ доски обьявлений‚ email маркетинг...)
- CRM
- ко
нсультации клиентов с региона‚ помощь с оформлением заказа с помощью: чата‚ телефона‚ Viber...
- создание и размещение постов: VK‚ OK‚ Facebook‚ Twitter‚ Instagram...
- контроль доставки заказов
- другие - для популяризации магазина в регионе работы
Требования:- наличие компьютера и интернета
- наличие ip или usb телефона‚ либо смартфона
- высокий уровень самоорганизации
- навыки эффективной работы с людьми
- оперативность в решении текущих вопросов;
- умение организовать и развивать бизнес с нуля‚
- работа на результат
- выполнение тестового задания
Условия:
- home-office
- график: 5/2‚ с 9:00 до 18-00 (местное время)
CRM‚ PBX
- з/п - оклад от 20 000
Тест - опрос
- продвижение интернет-магазина в регионе (форумы‚ доски обьявлений‚ email маркетинг...)
- CRM
- ко
нсультации клиентов с региона‚ помощь с оформлением заказа с помощью: чата‚ телефона‚ Viber...
- создание и размещение постов: VK‚ OK‚ Facebook‚ Twitter‚ Instagram...
- контроль доставки заказов
- другие - для популяризации магазина в регионе работы
Требования:- наличие компьютера и интернета
- наличие ip или usb телефона‚ либо смартфона
- высокий уровень самоорганизации
- навыки эффективной работы с людьми
- оперативность в решении текущих вопросов;
- умение организовать и развивать бизнес с нуля‚
- работа на результат
- выполнение тестового задания
Условия:
- home-office
- график: 5/2‚ с 9:00 до 18-00 (местное время)
CRM‚ PBX
- з/п - оклад от 20 000
Тест - опрос
1 сообщение • Страница 1 из 1
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