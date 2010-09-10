Сообщение bejeek » 27 минут назад

Обязанности:

Требования:-

Условия:

- продвижение интернет-магазина в регионе (форумы‚ доски обьявлений‚ email маркетинг...)- CRM- консультации клиентов с региона‚ помощь с оформлением заказа с помощью: чата‚ телефона‚ Viber...- создание и размещение постов: VK‚ OK‚ Facebook‚ Twitter‚ Instagram...- контроль доставки заказов- другие - для популяризации магазина в регионе работыналичие компьютера и интернета- наличие ip или usb телефона‚ либо смартфона- высокий уровень самоорганизации- навыки эффективной работы с людьми- оперативность в решении текущих вопросов;- умение организовать и развивать бизнес с нуля‚- работа на результат- выполнение тестового задания- home-office- график: 5/2‚ с 9:00 до 18-00 (местное время)CRM‚ PBX- з/п - оклад от 20 000