Закатки
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Закатки
Покупали у этих ребят Купить закаточные крышки оптом и в розницу недорого для консервирования. Прямые поставки от производителя. крышки. Большой ассортимент и суперское качество. Кроме этого у них можно заказать крышки с нанесением необходимой литографии. В общем советую, тем кто занимается закатками)
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