Закатки

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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He1per
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 окт 2016, 20:39

Закатки

Сообщение He1per » Сегодня, 20:50

Покупали у этих ребят Купить закаточные крышки оптом и в розницу недорого для консервирования. Прямые поставки от производителя. крышки. Большой ассортимент и суперское качество. Кроме этого у них можно заказать крышки с нанесением необходимой литографии. В общем советую, тем кто занимается закатками)
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