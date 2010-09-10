Сообщение remesgos » 40 минут назад

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В Воронеже, по адресу - переулок Отличников, дом 1Д, фирма "Гончарное ремесло" открыла новый магазин кафельной плитки под названием "Майолика" В котором в широком выборе представлена самая разная плитка для ванной и кухни Отныне мы торгуем разнообразной плиткой не только с помощью интернета - теперь есть возможность подъехать и собственными глазами посмотреть коллекции кафельной плитки - от обычных до фешенебельных

В ассортименте показаны восхитительные нынешние коллекции брендов керамической плитки Азии и Европы, которым не уступают и производители на территории России Великолепное качество керамической плитки, изготовленной из отличной глины, обеспечивают новейшие технологии производства на сегодняшний день, а дизайн - это продукт творческого полета мыслей специалистов

Мягкие однотонные керамические плитки сменяются подлинным буйством красок, remeslovrn ru/keramicheskaya-plitka керамическая плитка купить которую вы можете в нашем магазине, подобрана самых разнообразных размеров - от маленькой мозаики до внушительных панно, настоящих картин и бордюров с с узорами цветов и геометрических фигур

В магазине на стенах закреплены, как страницы огромных книг, стенды с коллекциями - керамическая плитка для ванной комнаты показана у нас в огромном ассортименте На каждом стенде закреплены все примеры каждой коллекции, от базовых до разнообразных вставок, бордюров или декоров А над ними - фото, на котором образец дизайна ванной комнаты с использованием этой коллекции Все очень наглядно: вы покупаете не просто кафельную плитку, а сам стиль ванной комнаты, который есть возможность воплотить в жизнь у себя дома

Керамогранит

Керамический гранит - новый материал Его научились изготавливать, добившись огромных давлений при очень высокой температуре Это тончайший и неимоверно крепкий материал, каким настилают полы и монтируют на фасады домов, делают облицовку фасадов Не так давно это была невзрачная бледная плитка для заводских помещений, то в наше время керамогранит купить возможно, имитирующий не лишь натуральные виды камня, но и древесину, металлические поверхности, ткань

Полы из керамогранитной плитки в гостиной выглядят не хуже, чем роскошные ковры или паркеты из дорогих пород дерева Большая, до 1х1 метра размером, плитка может показаться такой тонкой и хрупкой, но эта плитка крепче любого камня и будет служить вам не один десяток лет

Вспомогательные материалы

Положить кафельную плитку идеально ровно поможет система выравнивания плитки, а предоставить доступ к скрывающимся под ней инженерными сетями помогут ревизионные люки-невидимки, которые вовсе незаметны под закрывающей их плиткой

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С Уважением Команда "Гончарное Ремесло" магазина "Майолика" в Воронеже