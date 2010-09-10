Частные заёмщики
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 янв 2017, 21:49
Частные заёмщики
Просто интересно существуют ли они? в инете только мошенники дадут любые суммы после вашей предоплаты. Кто сталкивался с ними или находил реальных кредиторов пишите свои мнения
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