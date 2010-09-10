Частные заёмщики

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Vladimir1989
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 21:49

Частные заёмщики

Сообщение Vladimir1989 » Сегодня, 13:26

Просто интересно существуют ли они? в инете только мошенники дадут любые суммы после вашей предоплаты. Кто сталкивался с ними или находил реальных кредиторов пишите свои мнения
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