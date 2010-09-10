как Сократить ссылку
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как Сократить ссылку
сократить ссылку
Также сервисы сокращения Url -ссылок можно использовать и в других соц.сетях, таких как Facebook. Вконтакте, Однокласники и т.п. что бы уменьшить длину ссылки, и сделать ее более приятной для человеческого глаза. Существует огромное количество сервисов сокращения ссылок, но в этом посте мы собрали пятерку лучших, которые к тому же являются бесплатными.
1) Goo. gl
Goo. gl это наиболее широко используемый сервис сокращения ссылок. С помощью Goo. gl вы можете создавать QR -коды, скрывать сокращенные ссылки, смотреть подробную статистику кликов по сокращенной ссылке.
Сократить ссылку с помощью Goo.gl
Преимущество сервиса Goo. gl перед другими сервисами сокращения ссылок:
2) Tiny Url
С помощью Tiny Url вы можете создавать сокращенные ссылки без регистрации, а также просматривать сокращенные ссылки, а также создавать и добавлять кнопки на панели инструментов.
Единственный недостатком является отсутствие аналитики, и по сократить ссылку этому вы не сможете просматривать количество кликов по сокращенной ссылке, и другие аналитические данные.
Преимущества TinyUrl перед другими сервисами сокращения ссылок:
III ) Создать кнопку на панели инструментов . Это классная функция, которая позволяет создать кнопку и добавить ее себе в браузер на панели инструментов. Таким образом вы можете создавать сокращенные ссылки через панель инструментов браузера, без перехода на сайт TinyUrl.
С помощью Ow. ly вы можете сократить свою ссылку, после чего размещать уже сокращенную в Twitter. Facebook. Вконтакте и других соц.сетях.
Также сервисы сокращения Url -ссылок можно использовать и в других соц.сетях, таких как Facebook. Вконтакте, Однокласники и т.п. что бы уменьшить длину ссылки, и сделать ее более приятной для человеческого глаза. Существует огромное количество сервисов сокращения ссылок, но в этом посте мы собрали пятерку лучших, которые к тому же являются бесплатными.
1) Goo. gl
Goo. gl это наиболее широко используемый сервис сокращения ссылок. С помощью Goo. gl вы можете создавать QR -коды, скрывать сокращенные ссылки, смотреть подробную статистику кликов по сокращенной ссылке.
Сократить ссылку с помощью Goo.gl
Преимущество сервиса Goo. gl перед другими сервисами сокращения ссылок:
2) Tiny Url
С помощью Tiny Url вы можете создавать сокращенные ссылки без регистрации, а также просматривать сокращенные ссылки, а также создавать и добавлять кнопки на панели инструментов.
Единственный недостатком является отсутствие аналитики, и по сократить ссылку этому вы не сможете просматривать количество кликов по сокращенной ссылке, и другие аналитические данные.
Преимущества TinyUrl перед другими сервисами сокращения ссылок:
III ) Создать кнопку на панели инструментов . Это классная функция, которая позволяет создать кнопку и добавить ее себе в браузер на панели инструментов. Таким образом вы можете создавать сокращенные ссылки через панель инструментов браузера, без перехода на сайт TinyUrl.
С помощью Ow. ly вы можете сократить свою ссылку, после чего размещать уже сокращенную в Twitter. Facebook. Вконтакте и других соц.сетях.
http://seo-swat.ru/
1 сообщение • Страница 1 из 1
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