Сообщение AlexicamWevy » Сегодня, 00:16

Oakland Santa Ana New York Toledo Raleigh Saint Paul Omaha Pittsburgh San Diego Riverside Portland StocktonTo Moses family, I am very sorry for your loss... To Laurence,Bernie, my thoughts and prayers have been with you everyday... He loved and cherished the three of you!January 21, 2017NewarkOaklandTulsaYour friends Gavin,Leonardo,Otis,Dewey,Ernie,Stacey,Omar,Ellis,Noel,Hiram,Randolph,Denny,Earnest,Russel,Dominique,Sterling,Josef,Danial,Johnathan,Cary,Murray,Ashley,Wilbur,Carey,Cedric,Stewart,Roman,Jamal,Nolan,Alva,Noel,Randal,Drew,Kerry,Homer,Santos,Elton,Devon,Evan,Phil,Morgan,Ashley,Wilbert,Ivory,Jonas,Moises,Irwin,Angelo,Quincy,Scottie,Stan,Simon,Santos,Blaine,Les,Lorenzo,Otto,Louie,Kim,Pat,Bryce,Wilson,Genaro,Stuart,Jermaine,Kelvin,Loren,Wilford,Winfred,Ulysses,August,Rodger,Kerry,Arnulfo,Clay,.