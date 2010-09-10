Увеличение члена VigRXPlus?
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Увеличение члена VigRXPlus?
Как думаете правда или не правда тут написана что можно увеличить пенис таблетками для увеличения члена - VigRx Plus, я вот думаю купить, может кто-то пробовал или знает как можно увеличить пенис дома и без операции? Вот сайт официального дилера в Украине и России: http://vigrx.sells.com.ua/ а вот их канадский поставщик: https://www.vigrxplus.com/ct/144762 , проверял через переводчик, ну там вроде все нормально, но по 1 или 3 напрямую заказывать оттуда стремно и дороже даже чем тот же Xtrasize да и смысла нет, а они говорят что покупают у них сразу по 12, поэтому поштучно выгоднее брать у них уже растаможенный Виг Эрикс и не морочить голову с доставкойю А мне бы не хотелось чтобы мои деньги с карточки пропали на каком-то зарубежном сайте или сам товар по дороге! Что думаете по этому поводу? Жду комментариев:)
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