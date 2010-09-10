Сообщение MartinStato » Вчера, 23:18

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В этот момент я почувствовал, что мой членик встает Не смотреть, как будут насиловать мою жену? – Ну, давай отдохнем На колонне, на разном расстоянии от пола были вмонтированы карабины, с середины арки свисала цепочка Ты пока писать ходил, Серёга давай приставать ко мне, – чего ты, мол, не разденешься? Тут еще я глянул в зеркало, которое было как раз перед моим лицом и увидел его сзади, лицо у него было очень сосредоточенное и глаза закрыты это классно: и пусть я в этом случае выгляжу как [цензура] – да какая нахер разница: не – так-то странно, правда? Не прошло и трех минут как Ольга стала кричать от наступившей услады и я почувствовал через перегородку мощный заряд Николая, и сам стал сильно заканчивать в ее задницу – она опять засмущалась – Помоги, – приказал он мне Он был, словно тигр, поймавший свою добычу Приподнялась на руках и увидела шефа сидящего в кресле передо мной Я присел и стал целовать Елене ягодицы Когда головка почти вошла, я резко придвинулся к Саше и полностью насадился на его член Февраль 2006 Предстоящее "желание" волновало участникам кровь Потом он целовал меня, не переставая шептать: "Расслабься, забудь о камере А потом соседи расскажут мужу и друг дружке такое, что век не отмоешься Это был старый ещё довоенный, "профессорский" и именно дачный, а не "огороднический" поселок с приличными участками по 24 и более соток и весьма внушительными, даже с намеком на архитектуру, домами – сразу переспросила Света, – переспать с ними? Моя киска была достаточно хорошо разъёбана, но член был тоже не мелкий " Она вздрагивает, ее глаза сначала с удивлением смотрят на него, а затем опускаются: Щеки медленно становятся пунцовыми, нежные пухлые губы подрагивают: "Ты правда это хочешь, мой милый? Hу думаю, ща ка-а-а-ак заоpет Видя как морщится и стискивает губы мой неожиданный партнёр, пытаясь протолкнуть член в напряжённую дырочку, я вспомнила, что у меня в сумочке лежит флакончик со специальным гелем для анального секса Я обхватил жену руками, член терся об ее ягодицы, и стал мять ее небольшие грудки, не сводя глаз с прелестей тещи Она никогда не стонала, прыгая на его толстом члене, но как только там оказывалась рука, она улетала куда-то очень далеко Вот мой Омегин на свободе Я как раз перед его приходом переоделся в девчачьи шмотки, обвешался бусами и клипсами и сам с собой играл в Лиду, молодую соблазнительную женщину из соседнего двора, про которую рассказывали, что она – блядует

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