Сообщение klbyGok » Сегодня, 08:11

Помимо очевидных преимуществ, высокое разрешение несет в себе недостатки:

цена, увеличенный сетевой трафик, значительно большие объемы архивов, что превращается в повышенную стоимость проектов в целом Если специфика проекта позволяет получить необходимые данные из картинки 720p, то применение

камер большего разрешения не имеет смысла В то же время множество проектов требуют высокой детализации картинки (распознание номеров или лиц, чтение чеков и купюр, панорамные камеры и т д ) В подобных случаях использование

камер высокого разрешения, включая 4K, вполне оправданно, поскольку позволяет решить поставленную задачу О количественном соотношении таких проектов судить сложно, поэтому выбор разрешения должен оставаться индивидуальным

Прогноз на 3 года intervision ua/videosposterejennya відеонагляд Как показывает опыт, долгосрочные прогнозы в ИТ-сфере имеют тенденцию не сбываться Если исходить из общей динамики рынка за последние годы, то доля IP- intervisioncctv ru видеонаблюдение будет расти Поскольку в последнее время на рынке появилось большое количество компаний, предлагающих IP-решения в бюджетном сегменте, на который в первую очередь ориентирован современный аналог, разрыв станет увеличиваться быстрее Но говорить о полном переходе на IP в течение трех лет, вероятно, рано Аналоговые решения все еще привлекательны по причине своей стоимости, а инвестиции со стороны разработчиков в это направление позволяют качеству изображения оставаться на приемлемом уровне Нередко встречаются распределенные структуры из малых объектов, например магазинов, ателье или мастерских, которые имеют единых собственника и intervisioncctv ru/?category_id=75&product_id=383 электромеханический замок Так и несколько телекамер одного малого объекта могут находиться на значительном расстоянии друг от друга