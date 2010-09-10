Ортопедические изделия

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Sergeolov
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 12:12

Ортопедические изделия

Сообщение Sergeolov » 8 минут назад

Всем привет, кто покупал у них ортопедические изделия? http://doctor-sleep.ru/o-kompanii Просто подруга посоветовала а мне хочется узнать еще отзывы)
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