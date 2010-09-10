EU Integration Center ВНЖ в Словакии
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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EU Integration Center ВНЖ в Словакии
Для тех, кто рассматривает образование за границей, могу порекомендовать обратить внимание на Словакию. Недорогая страна в центре Европы, бесплатное образование в государственных университетах на словацком. Поможем оформить все документы, закончить сертифицированные курсы и поступить на бакалавриат или магистратуру. Нострификация аттестата или диплома. ВНЖ в Европе и последующее трудоустройство!
EU Integration Center Языковые курсы в Словакии
euintegrationcenter@gmail.com
http://www.euintegrationcenter.com/
+420773112418 (Viber, WhatsApp)
Скайп EU Integration Center
EU Integration Center Языковые курсы в Словакии
euintegrationcenter@gmail.com
http://www.euintegrationcenter.com/
+420773112418 (Viber, WhatsApp)
Скайп EU Integration Center
1 сообщение • Страница 1 из 1
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