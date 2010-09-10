EU Integration Center ВНЖ в Словакии

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
euintegrationcenter
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 18:26

EU Integration Center ВНЖ в Словакии

Сообщение euintegrationcenter » Сегодня, 18:28

Для тех, кто рассматривает образование за границей, могу порекомендовать обратить внимание на Словакию. Недорогая страна в центре Европы, бесплатное образование в государственных университетах на словацком. Поможем оформить все документы, закончить сертифицированные курсы и поступить на бакалавриат или магистратуру. Нострификация аттестата или диплома. ВНЖ в Европе и последующее трудоустройство!
EU Integration Center Языковые курсы в Словакии
euintegrationcenter@gmail.com
http://www.euintegrationcenter.com/
+420773112418 (Viber, WhatsApp)
Скайп EU Integration Center
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Образование в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость