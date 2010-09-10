Сообщение euintegrationcenter » Сегодня, 18:28

Для тех, кто рассматривает образование за границей, могу порекомендовать обратить внимание на Словакию. Недорогая страна в центре Европы, бесплатное образование в государственных университетах на словацком. Поможем оформить все документы, закончить сертифицированные курсы и поступить на бакалавриат или магистратуру. Нострификация аттестата или диплома. ВНЖ в Европе и последующее трудоустройство!EU Integration Center Языковые курсы в Словакии+420773112418 (Viber, WhatsApp)Скайп EU Integration Center