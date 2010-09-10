Великая стена смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 720 бесплатно
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Великая стена смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 720 бесплатно
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Описание фильма:
В Китай из Европы приезжает отряд воинов, которым дано задание привезти из далекой Азии легендарное изобретение тамошних мастеров — порох. Преодолев немыслимо долгий путь, солдаты добираются до Поднебесной империи. И здесь застают активную фазу строительства грандиозного сооружения — Великой китайской стены. Официально озвученная причина ее возведения защита территории страны от нападений кочевых монгольских племен. Но англичане узнают истинную цель столь поспешных попыток соорудить такую мощную преграду.
Описание фильма:
В Китай из Европы приезжает отряд воинов, которым дано задание привезти из далекой Азии легендарное изобретение тамошних мастеров — порох. Преодолев немыслимо долгий путь, солдаты добираются до Поднебесной империи. И здесь застают активную фазу строительства грандиозного сооружения — Великой китайской стены. Официально озвученная причина ее возведения защита территории страны от нападений кочевых монгольских племен. Но англичане узнают истинную цель столь поспешных попыток соорудить такую мощную преграду.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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