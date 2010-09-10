Великая стена смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 720 бесплатно

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DmitriyGor
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 19:42

Великая стена смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 720 бесплатно

Сообщение DmitriyGor » Вчера, 23:13

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Описание фильма:
В Китай из Европы приезжает отряд воинов, которым дано задание привезти из далекой Азии легендарное изобретение тамошних мастеров &mdash; порох. Преодолев немыслимо долгий путь, солдаты добираются до Поднебесной империи. И здесь застают активную фазу строительства грандиозного сооружения &mdash; Великой китайской стены. Официально озвученная причина ее возведения защита территории страны от нападений кочевых монгольских племен. Но англичане узнают истинную цель столь поспешных попыток соорудить такую мощную преграду.

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