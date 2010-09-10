Великая стена смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 720 бесплатно
Рисунки тех, кому мы помогаем
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Великая стена смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 720 бесплатно
Салют народ! Посмотреть тут http://bit.ly/2kP0Myr или здесь https://goo.gl/tke62F
Описание фильма:
Сюжет фильма переносит нас в XV век, знакомя с отважным торговцем Уильямом Гарином и его напарником Пэро Товаром. Главные герои приключенческого триллера отправляются из Европы в Китай с целью улучшить торговые отношения. В процессе развития сюжета мы понимаем, что мужчины – европейские наёмники, рассчитывающие найти в Азии новое мощное оружие. Но здесь их ждёт кое-что другое: информация о том, что Великая стена является не просто защитой от враждебных Китаю наций, а сооружением, защищающим человечество от более опасного врага. Речь идёт даже не о людях, а о настоящих монстрах, для которых человек – всего лишь пища.
Описание фильма:
Сюжет фильма переносит нас в XV век, знакомя с отважным торговцем Уильямом Гарином и его напарником Пэро Товаром. Главные герои приключенческого триллера отправляются из Европы в Китай с целью улучшить торговые отношения. В процессе развития сюжета мы понимаем, что мужчины – европейские наёмники, рассчитывающие найти в Азии новое мощное оружие. Но здесь их ждёт кое-что другое: информация о том, что Великая стена является не просто защитой от враждебных Китаю наций, а сооружением, защищающим человечество от более опасного врага. Речь идёт даже не о людях, а о настоящих монстрах, для которых человек – всего лишь пища.
Viking (2016) HDRip http://tinyurl.com/z2obk9j
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей