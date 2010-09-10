Фильм Великая стена 2016 смотреть онлайн полностью полный фильм в хорошем качестве hd
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Фильм Великая стена 2016 смотреть онлайн полностью полный фильм в хорошем качестве hd
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Описание фильма:
Великую Китайскую стену возводили не одно поколение жителей. Много сил и трудов стоило это строительство китайскому народу. Строили ее с определенной целью, оградить родную страну от захватчиков с севера, монголов, гуннов и прочих не приятелей. В фильме представлена мистическая причина возведения Великой стены. Став свидетелями очередного этапа строительства, британские военные немало удивляются той скоростью и спешкой, с которой ведется постройка стены. Но при наступлении ночи, британцам открывается истинная, страшная и фантастическая причина столь быстрого возведения спасительной стены.
Описание фильма:
Великую Китайскую стену возводили не одно поколение жителей. Много сил и трудов стоило это строительство китайскому народу. Строили ее с определенной целью, оградить родную страну от захватчиков с севера, монголов, гуннов и прочих не приятелей. В фильме представлена мистическая причина возведения Великой стены. Став свидетелями очередного этапа строительства, британские военные немало удивляются той скоростью и спешкой, с которой ведется постройка стены. Но при наступлении ночи, британцам открывается истинная, страшная и фантастическая причина столь быстрого возведения спасительной стены.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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