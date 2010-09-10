Сообщение VVPutinGor » Вчера, 23:23

Салют народ! Посмотреть тут bit.ly/2kP0Myr или здесь eb.by/HpoОписание фильма:Великую Китайскую стену возводили не одно поколение жителей. Много сил и трудов стоило это строительство китайскому народу. Строили ее с определенной целью, оградить родную страну от захватчиков с севера, монголов, гуннов и прочих не приятелей. В фильме представлена мистическая причина возведения Великой стены. Став свидетелями очередного этапа строительства, британские военные немало удивляются той скоростью и спешкой, с которой ведется постройка стены. Но при наступлении ночи, британцам открывается истинная, страшная и фантастическая причина столь быстрого возведения спасительной стены.