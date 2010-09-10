Великая стена смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 720 бесплатно

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RussiaGor
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 12:18

Великая стена смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 720 бесплатно

Сообщение RussiaGor » 27 минут назад

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Описание фильма:
Сюжет фильма переносит нас в XV век, знакомя с отважным торговцем Уильямом Гарином и его напарником Пэро Товаром. Главные герои приключенческого триллера отправляются из Европы в Китай с целью улучшить торговые отношения. В процессе развития сюжета мы понимаем, что мужчины – европейские наёмники, рассчитывающие найти в Азии новое мощное оружие. Но здесь их ждёт кое-что другое: информация о том, что Великая стена является не просто защитой от враждебных Китаю наций, а сооружением, защищающим человечество от более опасного врага. Речь идёт даже не о людях, а о настоящих монстрах, для которых человек – всего лишь пища.

Изображение
Viking (2016) HDRip http://tinyurl.com/z2obk9j
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