Великая стена смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 720 бесплатно
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Великая стена смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 720 бесплатно
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Описание фильма:
В Китай из Европы приезжает отряд воинов, которым дано задание привезти из далекой Азии легендарное изобретение тамошних мастеров — порох. Преодолев немыслимо долгий путь, солдаты добираются до Поднебесной империи. И здесь застают активную фазу строительства грандиозного сооружения — Великой китайской стены. Официально озвученная причина ее возведения защита территории страны от нападений кочевых монгольских племен. Но англичане узнают истинную цель столь поспешных попыток соорудить такую мощную преграду.
Описание фильма:
В Китай из Европы приезжает отряд воинов, которым дано задание привезти из далекой Азии легендарное изобретение тамошних мастеров — порох. Преодолев немыслимо долгий путь, солдаты добираются до Поднебесной империи. И здесь застают активную фазу строительства грандиозного сооружения — Великой китайской стены. Официально озвученная причина ее возведения защита территории страны от нападений кочевых монгольских племен. Но англичане узнают истинную цель столь поспешных попыток соорудить такую мощную преграду.
Viking (2016) HDRip http://tinyurl.com/z2obk9j
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