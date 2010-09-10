Сообщение RussiaGor » 28 минут назад

Добрый день! Посмотреть тут bit.ly/2kP0Myr или здесь bit.ly/2lB0X4GОписание фильма:В Китай из Европы приезжает отряд воинов, которым дано задание привезти из далекой Азии легендарное изобретение тамошних мастеров — порох. Преодолев немыслимо долгий путь, солдаты добираются до Поднебесной империи. И здесь застают активную фазу строительства грандиозного сооружения — Великой китайской стены. Официально озвученная причина ее возведения защита территории страны от нападений кочевых монгольских племен. Но англичане узнают истинную цель столь поспешных попыток соорудить такую мощную преграду.