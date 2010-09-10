Сообщение rehabaddictLer » 17 минут назад

Большенству знакома тематика наркомании, а печальная вездесущая статистика только лишь подтверждено её факт наличия Почти каждый год от результатов приема наркотиков гибнет 80 тыс людей Не обращая внимания на регулярную борьбу, количество наркотиков возрастает, только в большей степени актуальными оказываются 2 категории – это «химия» и опиаты Еще другая печальная статистика – абсолютное исцеление получает всего-навсего лишь 1% из 10 лечащихся людей



При безошибочном подходе излечиться можно, особенно на первоначальной стадии Оптимальный эффект обнаруживает избавление от наркомании за рубежом с применением амбулаторной практики в нашем центре в Тель-Авиве Оригинальные методики сочленяются, что позволит в комплексе подойти к процессу освобождения от наркотической подневольности





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