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VVPutinGor Гость RZN.info Сообщения: 2 Зарегистрирован: 11 янв 2017, 02:49 Великая стена (2017) смотреть онлайн бесплатно Пожаловаться на это сообщение

Цитата Сообщение VVPutinGor » 50 минут назад

Описание фильма:

Сюжет фильма переносит нас в XV век, знакомя с отважным торговцем Уильямом Гарином и его напарником Пэро Товаром. Главные герои приключенческого триллера отправляются из Европы в Китай с целью улучшить торговые отношения. В процессе развития сюжета мы понимаем, что мужчины – европейские наёмники, рассчитывающие найти в Азии новое мощное оружие. Но здесь их ждёт кое-что другое: информация о том, что Великая стена является не просто защитой от враждебных Китаю наций, а сооружением, защищающим человечество от более опасного врага. Речь идёт даже не о людях, а о настоящих монстрах, для которых человек – всего лишь пища.



Добрый день! Посмотреть тут http://eb.by/HpJ или здесь https://goo.gl/tke62F Описание фильма:Сюжет фильма переносит нас в XV век, знакомя с отважным торговцем Уильямом Гарином и его напарником Пэро Товаром. Главные герои приключенческого триллера отправляются из Европы в Китай с целью улучшить торговые отношения. В процессе развития сюжета мы понимаем, что мужчины – европейские наёмники, рассчитывающие найти в Азии новое мощное оружие. Но здесь их ждёт кое-что другое: информация о том, что Великая стена является не просто защитой от враждебных Китаю наций, а сооружением, защищающим человечество от более опасного врага. Речь идёт даже не о людях, а о настоящих монстрах, для которых человек – всего лишь пища. Вернуться к началу

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