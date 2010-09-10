Сообщение Terrydiura » 46 минут назад

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Большая часть водителей которые имеют небольшой грузовик ГАЗель, сильно хотят его модернизировать, сделать усиление рамы, что увеличит грузоподъемность машины и увеличивает длительность эксплуатации Рама этого авто выполнена из стального швеллера и существует задними и передними колесами хрупкое место, где и возникают деформации и даже трещины Существуют эпизоды, когда авто переламывалось в этом месте напополам, в следствии этого усиление рамы ГАЗели - совершенно не бесполезная процедура Усилия отремонтировать проблемные места методом электросварки большого улучшения не гарантируют, т к Шов от сварки вызывает напряжение металла и возникновение свежих трещинок около шва

Намного лучше конструкцию рамы усиливать накладками, какие могут быть выполнены из старой рамы такой же машины или из нового металлического профиля - швеллера или уголков Сначала в заготовке усиливающей части вырезают пазы для обхода имеющихся элементов крепежа и просверливают отверстия, с помощью каких усилитель и рама скручиваются болтами Сварка в этом процессе не используется, напряжения металла в раме не происходит

Болты лучше использовать с мелкой резьбой, у них намного меньше вероятность самопроизвольного откручивания Каленые болты можно использовать от кардана УАЗа, гайки - от шатуна Газ-66

Что еще можно сделать со своей ГАЗелью

Своими руками можно сделать много модернизаций в конструкцию этого полезного автомобиля ГАЗ Например, можно сделать кроме усиления а еще и gruzpravka36 ru/udlineniye-gazeley удлинение рамы ГАЗель Еще кузов машины переделать на фургон, а обычный фургон модифицировать на изотермический

Изотермичность фургона гарантируется облицовкой кузова изнутри теплоизолятором, в качестве которого можно использовать листы пенополиуретана и пенополиуретан в жидком состоянии, который заделывает щели между листами теплоизолятора Внутри изотермичный фургон облицовывается листами из нержавейки или оцинковкой (хуже) или ламинированной фанерой Случается фургон изготавливают из сэндвич-панелей, у которых уже есть в составе слой теплозоляции

Еще можно сделать и обратное действие: при необходимости перевозки объемных грузов есть возможность собственноручно изготовить на автомобиль бортовую платформу, купив уже готовые борта При определенном старании и навыках производства работ с металлом подобные работы есть возможность произвести своими силами, тем более, что никакого специализированного оснащения для этой цели не будет необходимым

Те кто не хочет заниматься сам

Не все могут работать с металлическими изделиями У некоторых просто ничего не получается, а другой не может себе позволить выделить необходимое количество времени для такого ремонта автомобиля В таком Вы можете прийти к нам В нашей организации работы производят опытные специалисты, которые многократно усиливали и удлиняли рамы, осуществляли

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