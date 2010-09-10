Пробные интим отрывки О. Бузовой в салоне

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olgalove90
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 9 минут назад

Пробные интим отрывки О. Бузовой в салоне

Сообщение olgalove90 » 6 минут назад

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Изображение

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На еду мне стипендии хватало, но чтобы платить за квартиру, пpилично одеваться, пpиобpетать всякие pазности, приходилось подрабатывать. Работал по три - четыре часа в день, больше просто не получилось бы из-за учебы. На работе познакомился с неплохими ребятами, иногда выпивали вместе... После этого мы еще немного поласкали друг друга и я почувствовала себя абсолютно опустошенной. "Похоже тебе нравиться это. Я надеялась на это. о это только начало - я могу тебя многому научить о женщинах. Ты хочешь этого ?". "Если это будет также хорошо..", - ответила я. "Пообещай мне тогда, что будешь делать все что я захочу, и ты не пожалеешь". Я посмотрела в ее глаза и сказала:" Безусловно, как ты захочешь".
пишите мне в личку)
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