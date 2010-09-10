Вышивка, шитье, декупаж
Линки на интересные ресурсы, страницы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Вышивка, шитье, декупаж
Девочки, кто увлекается такими вещами, подскажите интересные сайты со схемами, материалами.
- Ирина Город Друзей
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Сегодня, 15:41
- Контактная информация:
Re: Вышивка, шитье, декупаж
ПРЯЖА упаковками и моточками! Товары для рукоделия!
Огромный выбор пряжи по низким ценам!!!
-Пряжа моточками
-Крючки, спицы
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Огромный выбор пряжи по низким ценам!!!
-Пряжа моточками
-Крючки, спицы
-Аксессуары для вязания
Закупка здесь http://ryazan.spcity-friends.ru/zakupka ... liya-71861
Альбом ВК https://vk.com/album-79147757_241754635
http://ryazan.spcity-friends.ru - лучшие условия, низкие цены!!!
2 сообщения • Страница 1 из 1
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