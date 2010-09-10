Вышивка, шитье, декупаж

Линки на интересные ресурсы, страницы.

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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Вышивка, шитье, декупаж

Сообщение Мэри » 22 фев 2017, 14:30

Девочки, кто увлекается такими вещами, подскажите интересные сайты со схемами, материалами.
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Ирина Город Друзей
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вчера, 15:41
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Re: Вышивка, шитье, декупаж

Сообщение Ирина Город Друзей » Вчера, 16:35

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Kora
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сегодня, 17:37

Re: Вышивка, шитье, декупаж

Сообщение Kora » 48 минут назад

А я ищу деревянные бусинки, грызунки, в общем все для создания слингобус. Может, кто-то знает где это добро можно купить?
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