Вышивка, шитье, декупаж
Линки на интересные ресурсы, страницы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Вышивка, шитье, декупаж
Девочки, кто увлекается такими вещами, подскажите интересные сайты со схемами, материалами.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Вышивка, шитье, декупаж
А мне нужна хорошая швейная машинка, выбор большой, а вот на счет качества и не знаю. Может кто-то магазин посоветует или фирму?
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