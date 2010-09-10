Вышивка, шитье, декупаж
Линки на интересные ресурсы, страницы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Вышивка, шитье, декупаж
Девочки, кто увлекается такими вещами, подскажите интересные сайты со схемами, материалами.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Вышивка, шитье, декупаж
А мне нужна хорошая швейная машинка, выбор большой, а вот на счет качества и не знаю. Может кто-то магазин посоветует или фирму?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Вышивка, шитье, декупаж
Я своей жене покупал Коверлок компании Juki PE 1500, мощностью 105 Вт, которая имеет 24 режима шитья и кройки. Настолько укомплектованная модель, что в работе не вызывает проблем с любой задачей. Коверлоки подходят для любых материалов и техник шитья. За 49 990 рублей можно приобрести достойную машинку, которая прослужит вам длительное время.
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