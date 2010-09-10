Вышивка, шитье, декупаж

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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Вышивка, шитье, декупаж

Сообщение Мэри » 22 фев 2017, 14:30

Девочки, кто увлекается такими вещами, подскажите интересные сайты со схемами, материалами.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Вышивка, шитье, декупаж

Сообщение Наташа Швец » 30 мар 2020, 10:21

А мне нужна хорошая швейная машинка, выбор большой, а вот на счет качества и не знаю. Может кто-то магазин посоветует или фирму?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Вышивка, шитье, декупаж

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:37

Я своей жене покупал Коверлок компании Juki PE 1500, мощностью 105 Вт, которая имеет 24 режима шитья и кройки. Настолько укомплектованная модель, что в работе не вызывает проблем с любой задачей. Коверлоки подходят для любых материалов и техник шитья. За 49 990 рублей можно приобрести достойную машинку, которая прослужит вам длительное время.
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