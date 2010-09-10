Сообщение shevronsshori » 56 минут назад

Созданная нами фирма по праву считается изготовителем шевронов и нашивок, — таких отличительных элементов формы, форменной одежды и спецодежды, в отличии от продавцов, мы в силах создать шевроны, нашивки и фальш погоны индивидуально для Вас и вашего подразделения или предприятия Мы убеждены, что сможем осуществить в жизнь любые Ваши собственные пожелания, по Вашим эскизам, рисункам и схемам желаемого шеврона и нашивки, наши квалифицированные знатоки разработают именно тот атрибут, который понравиться именно Вам



Абсолютно все наши шевроны, нашивки, фальш погоны и другая продукция, выпускается на высококлассном оснащении, с практическим применением исходных материалов, прошедших сертификацию в России Абсолютно любой из наших экспертов прошел продолжительное занятие на японском и итальянском оснащении, что гарантирует выпуск высококачественной продукции, шевронов и нашивок по этой причине мы полагаем, что Вы будете довольны носить изготовленные нами шевроны, нашивки, фальш погоны



Промышленное оборудование шевронов и нашивок

Наша компания обрабатывает заявки на наиболее современном японском производственном оборудовании Tajima, дизайн макетов делается нашими дизайнерами, изучивших подготовку на специальных занятиях вышивального программирования Наши программы для разработки вышивки являются строго лицензионными, и в своей деятельности мы не применяем пиратские компьютерные программы, что помогает нам добиваться вышивки высочайшего класса, что и подтверждается нашими многочисленными благодарными заказчиками Абсолютно все данные технические характеристики в следствии дают возможность нам результативно и с высочайшим уровнем осуществлять заявки наших клиентов, по довольно разумным и заманчивым тарифам

Кроме главного, — вышивального снаряжения, на нашем промышленном производстве используется и дополнительное оборудование лучших мировых компаний, в частности для влажно-тепловой обработки нашими специалистами применяются машины итальянской компании Comel, и мы систематически и динамично приумножаем техническую вооруженность нашего предприятия, для сокращения сроков исполнения Ваших заказов



Если же Вы не нашли в данном интернет-магазине нужный Вам шеврон, нашивку, логотип, то мы сделаем его в самые кратчайшие временные сроки, по Вашим наброскам, рисункам, схемам! Мы всегда рады видеть Вас в нашем интернет магазине Мы будем рады, если Вы закажите шевроны и нашивки у нас !





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