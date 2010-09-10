Я избавилась от диабета

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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AlinaBesia
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 09:59

Я избавилась от диабета

Сообщение AlinaBesia » 33 минуты назад

Приветсвую всех
Я полность избавилась от диабета и для меня это большое щастье!
Не передать словами мои эмоции.
Здесь <a href=http://www.stopdiabetu.ru>stopdiabetu.ru</a> прочитала с чего начать и начала действаовать.
Через 2 недели сахар с 9 снизился до 6.5
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