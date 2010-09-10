Сообщение AlinaBesia » 33 минуты назад

Приветсвую всех

Я полность избавилась от диабета и для меня это большое щастье!

Не передать словами мои эмоции.

Здесь <a href=http://www.stopdiabetu.ru>stopdiabetu.ru</a> прочитала с чего начать и начала действаовать.

Через 2 недели сахар с 9 снизился до 6.5