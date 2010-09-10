Сash Back 10% от всех АЗС

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Nerfik
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 15:44

Сash Back 10% от всех АЗС

Сообщение Nerfik » 8 минут назад

У Альфа-банка есть карты с привлекательными условиями:

- Возвращаем 10% на карту при оплате на любых АЗС
- Возвращаем 5% при оплате в любых кафе и ресторанах
- До 5 000 руб. в месяц
- Скидки до 15% у партнеров

Дебетовая: https://goo.gl/DZPKYG
Кредитная: https://goo.gl/yT88OQ

Кеэшбек начисляют в течение следующего календарного месяца за отчетным. Стоимость обслуживания карт разная у кредиток и дебетовок + оплата за СМС-банк.

p.s. Продукт реально полезный, поищите отзывы!
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