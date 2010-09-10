Сash Back 10% от всех АЗС
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Сash Back 10% от всех АЗС
У Альфа-банка есть карты с привлекательными условиями:
- Возвращаем 10% на карту при оплате на любых АЗС
- Возвращаем 5% при оплате в любых кафе и ресторанах
- До 5 000 руб. в месяц
- Скидки до 15% у партнеров
Дебетовая: https://goo.gl/DZPKYG
Кредитная: https://goo.gl/yT88OQ
Кеэшбек начисляют в течение следующего календарного месяца за отчетным. Стоимость обслуживания карт разная у кредиток и дебетовок + оплата за СМС-банк.
p.s. Продукт реально полезный, поищите отзывы!
- Возвращаем 10% на карту при оплате на любых АЗС
- Возвращаем 5% при оплате в любых кафе и ресторанах
- До 5 000 руб. в месяц
- Скидки до 15% у партнеров
Дебетовая: https://goo.gl/DZPKYG
Кредитная: https://goo.gl/yT88OQ
Кеэшбек начисляют в течение следующего календарного месяца за отчетным. Стоимость обслуживания карт разная у кредиток и дебетовок + оплата за СМС-банк.
p.s. Продукт реально полезный, поищите отзывы!
1 сообщение • Страница 1 из 1
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